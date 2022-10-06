Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич продолжает активно вести социальные сети и рассказывать о своем дне. В этот раз артистка призналась, что и в ее буднях бывают неловкие моменты.

«На фоне стресса я практически перестала есть сладкое. Но теперь появилось новое «хочу». Сыр! Козий и овечий, чем больше он воняет, тем лучше! А теперь иду по кофе, хотя и обещала себе, что сделаю перерыв.

Сижу, смеюсь. Прислали координаты концерта и попросили не пугаться. Но я живу рядом с ядерным агрессором, который каждый день шантажирует своими «ядерными причандалами». Я ничего не боюсь» - пишет Злата.

Мы также писали, далеко не все любят активно проводить время в спортзалах, но украинская певица Злата Огневич к ним не относится. Артистка с удовольствием проводит время в спортзале, где оттачивает свою форму. На личной странице в Instagram знаменитость показала кадры из спортзала.

Украинская певица Злата Огневич демонстрирует кадры из спортзала, куда отправилась из самого утра.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.