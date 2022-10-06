Як пише Politeka.net , Настя Каменських - відома українська співачка, яка одружена з продюсером Олексієм Потапенком (Потапом). Ще до війни зіркове сімейство виїхало з України та довгий час не поверталося до України. Першою знайшла сили на приїзд додому Настя, а через деякий час приїхав і Потап, який заявив, що взагалі перебуває в теробороні. А цього разу Каменських опублікувала відео в ТікТок, де похвалилася стильними образами та танцем.

Українці почали активно ставити лайки та коментувати публікацію:

"Пластика щось не на користь пішла, на жаль", "Не знаю чому, але так бісить", "Красуня, сподіваюся я правильно написала", "Хочу побачити Настю на відео разом з Потапом", "Гідна жінка героя України" , "Я в шоці якісь злі люди в коментах, причому тут фронт взагалі, а що тепер не жити якщо війна, потрібно радіти життю, поки у нас є така можливість", "Півсвіту плаче, півсвіту танцює", "І де вона вагітна?" ".

Нагадаємо, Каменських у шкіряній косусі дала пораду та розкрила, що може подарувати українцям оптимізм.

А ще Politeka повідомляла, що Каменських чесно розповіла, що із нею відбувається під час війни.

Також Politeka писала, що Потап повернувся до України та показав докази, що він перебуває у територіальній обороні.