Как пишет Politeka.net, Настя Каменских - известная украинская певица, которая замужем за продюсером Алексеем Потапенко (Потапом). Еще до войны звездное семейство уехало из Украины и долгое время не возвращалась в Украину. Первой нашла в себе силы на приезд домой Настя, а через некоторое время приехал и Потап, который заявил, что вообще состоит в теробороне. А в этот раз Каменских опубликовала видео в ТикТок, где похвасталась стильными образами и танцем.

Украинцы начали активно ставить лайки и комментировать публикацию:

"Пластика что-то не на пользу пошла, к сожалению", "Не знаю почему, но так бесит", "Красотка, надеюсь я правильно написала", "Хочу увидеть Настю на видео вместе с Потапом", "Достойная женщина героя Украины", "Я в шоке какие злые люди в комментах, причем тут фронт вообще, а что теперь не жить если война,нужно радоваться жизни, пока у нас есть такая возможность", "Полмира плачет, полмира пляшет", "И где она беременна?".

Напомним, Каменских в кожаной косухе дала совет и раскрыла, что может подарить украинцам оптимизм

А еще Politeka сообщала, что Каменских честно рассказала, что с ней происходит во время войны

Также Politeka писала, что Потап вернулся в Украину и показал доказательства, что он состоит в территориальной обороне