Ведучий і актор Олексій Суханов родом із росії. Але він давно вивчив українську мову, а після вторгнення росії в Україну вирішив залишитися тут. В інтерв'ю для " ЖВЛ" він згадав розмову з мамою, яка живе на рф. Слова рідної людини вразили артиста наскільки, що він не зміг переказати їх без сліз.

Розмову із мамою 24 лютого у день злочинного повномасштабного нападу російської федерації на Україну він пам'ятає дослівно.

Телеведучий зазначив, що свій вибір він зробив ще давно та обрав Україну. Йому болісно дивитися як гинуть найкращі представники українського народу.

"Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я говорю: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі не зрозуміла цього з 2014 року, але мій дім тут. І я не маю іншого дому. На відміну від орків, у нас гинуть круті. За що, через що Україна страждає?", - розповів Олексій Суханов, не стримавши сліз.

Крім того, Олексій Суханов запевнив, що не звинувачує рідних у тому, що вони залишилися в росії, але не поділяють їхню точку зору і вже давно визначився, на чиїй стороні він.

"Я нікого не звинувачую з них. Просто я визначився. І у нас різні дороги", - пояснив телеведучий.

Нагадаємо, Остапчук і Суханов поскандалили в прямому ефірі, в чому причина.

Як повідомляла Politeka, Суханов назвав єдину людину з рф, чиїм заявам вірить.

Також Politeka писала, що відомий телеведучий з рф Суханов похвалився Осадчій довгоочікуваною подією.