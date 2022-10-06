Ведущий и актер Алексей Суханов родом из россии. Но он давно выучил украинский язык, а после вторжения рф в Украину решил остаться здесь. В интервью для "ЖВЛ" он вспомнил разговор с мамой, которая живет в россии. Слова родного человека поразили артиста насколько, что он не смог пересказать их без слез.
Разговор с мамой 24 февраля в день преступного полномасштабного нападения российской федерации на Украину он помнит дословно.
Телеведущий отметил, что свой выбор он сделал еще давно и выбрал Украину. Ему болезненно смотреть как погибают лучшие представители украинского народа.
"Мама в начале полномасштабного вторжения позвонила и сказала: "Давай уже возвращайся домой". Я говорю: "То есть? Мой дом здесь. Может, ты до сих пор этого не поняла с 2014 года, но мой дом здесь. И у меня нет другого дома. В отличие от орков у нас гибнут крутые. За что, из-за чего Украина страдает?", – рассказал Алексей Суханов, не сдержав слез.
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Кроме того Алексей Суханов заверил, что не обвиняет родных в том, что они остались в россии, но не разделяют их точку зрения и уже давно определился, на чьей он стороне.
"Я никого не виню из них. Просто я определился. И у нас разные дороги", – объяснил телеведущий.
Напомним, Остапчук и Суханов поскандалили в прямом эфире, в чем причина.
Как сообщала Politeka, Суханов назвал единственного человека из рф, чьим заявлениям верит.
Также Politeka писала, что известный телеведущий из рф Суханов похвастался Осадчей долгожданным событием.