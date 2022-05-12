По-перше, вона не намагається переконати українців у їхніх братніх зв'язках з росіянами. І по-друге, вона "не хвора на імперськість".

Український телеведучий Олексій Суханов, який народився в рф і працював там до 2014 року, зізнався в ефірі програми "Ранок з Україною", що не вірить у щирість антивоєнних висловлювань російських зірок.

Їхні антивоєнні заяви нагадують йому "м'яку пропаганду". Єдиною людиною в рф, антивоєнним заявам якого він вірить, є російська актриса Лія Ахеджакова. По-перше, актриса не намагається переконати українців у їхніх братніх зв'язках з росіянами. І по-друге, вона "не хвора на імперськість" на відміну від інших її співвітчизників.

"Все інше - м'яка пропаганда. Ахеджакова - вона не хвора на імперськість. Вона якась неймовірна європейська особистість. Я зустрічався з нею, бачив її в різних обставинах. Вона не хвора. Вона - дійсно європейська людина", - поділився Олексій Суханов.

Олексій Суханов також сподівається, що рф відшкодує матеріальні збитки за зруйновану інфраструктуру в українських містах. Однак говорити про прощення після цього буде ще дуже рано, оскільки повернути людські життя росіянам не вдасться.

Нагадаємо, Ахеджакова рознесла рішення про визнання "Л/ДНР".

Як повідомляла Politeka, Лію Ахеджакову, яка планувала "втечу", виписали з лікарні, з'явилися подробиці.

Також Politeka писала, що Ахеджакова закликала колег не мовчати про вторгнення в Україну.