Катя Осадча взяла інтерв'ю у відомого телеведучого родом з Росії, який їй похвалився довгоочікуваною подією.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка веде "Світське життя". Катя на нових сторіс, які були опубліковані на сторінці "Світське життя", поспілкувалася з російським телеведучим Олексієм Сухановим.

На кадрах Суханов дістав телефон, де хвалився паспортом громадянина України.

"Суханов хвалиться довгоочікуваним українським паспортом", - були підписані кадри.



"Паспорт громадянина України", - сказала на сторіс Осадча.

До цього телеведучий хвалився цією подією на своїй сторінці в Instagram.

"...Сьогодні я став повноцінним – з документами-громадянином моєї України!",- написав радісно Олексій.

А в одному з інтерв'ю Суханов зізнався, що чекав громадянства протягом двох років:

"Я чекав цього два роки. Були моменти абсолютного відчаю, нерозуміння чому все так".

Відомо, що у телеведучого були складнощі з отриманням громадянства незважаючи на те, що був указ президента України. Адже Олексію необхідно було відмовитися від російського громадянства.

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