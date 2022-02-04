Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка веде "Світське життя". Катя на нових сторіс, які були опубліковані на сторінці "Світське життя", поспілкувалася з російським телеведучим Олексієм Сухановим.
На кадрах Суханов дістав телефон, де хвалився паспортом громадянина України.
"Суханов хвалиться довгоочікуваним українським паспортом", - були підписані кадри.
"Паспорт громадянина України", - сказала на сторіс Осадча.
До цього телеведучий хвалився цією подією на своїй сторінці в Instagram.
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"...Сьогодні я став повноцінним – з документами-громадянином моєї України!",- написав радісно Олексій.
А в одному з інтерв'ю Суханов зізнався, що чекав громадянства протягом двох років:
"Я чекав цього два роки. Були моменти абсолютного відчаю, нерозуміння чому все так".
Відомо, що у телеведучого були складнощі з отриманням громадянства незважаючи на те, що був указ президента України. Адже Олексію необхідно було відмовитися від російського громадянства.
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