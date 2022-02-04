Як пише Politeka.net, Катя Осадча - популярна українська телеведуча, яка веде "Світське життя". Катя на нових сторіс, які були опубліковані на сторінці "Світське життя", поспілкувалася з російським телеведучим Олексієм Сухановим.

На кадрах Суханов дістав телефон, де хвалився паспортом громадянина України.

"Суханов хвалиться довгоочікуваним українським паспортом", - були підписані кадри.

"Паспорт громадянина України", - сказала на сторіс Осадча.

До цього телеведучий хвалився цією подією на своїй сторінці в Instagram.

Популярні новини зараз

Ані Лорак в купальнику не змогла забути про роботу навіть на тлі пальм: "Вже не знає, чим привернути увагу"

Трагедія трапилася з маленькою українкою: була дуже доброю і нерозлучною з сестрою

Аліна Гросу показала Осадчій розкішні хороми своєї родини: кришталеві люстри і різьблені меблі

Учнів розстріляли прямо під школою, з'явилися кадри і подробиці: "На жаль, від отриманих поранень..."

Прощання з Куравльовим, з'явилися кадри з невтішним сином і онуком: "Ми завжди будемо разом"
Показати ще

"...Сьогодні я став повноцінним – з документами-громадянином моєї України!",- написав радісно Олексій.

А в одному з інтерв'ю Суханов зізнався, що чекав громадянства протягом двох років:

"Я чекав цього два роки. Були моменти абсолютного відчаю, нерозуміння чому все так".

Відомо, що у телеведучого були складнощі з отриманням громадянства незважаючи на те, що був указ президента України. Адже Олексію необхідно було відмовитися від російського громадянства.

Нагадаємо, Аліна Гросу показала Осадчій розкішні хороми своєї родини: кришталеві люстри і різьблені меблі

А ще Politeka повідомляла, що Осадча рвонула в Карпати з Огневич, з'явилися кадри відвертої розмови

Також Politeka писала, що Катя Осадча в незвичайному капелюсі поділилася з українцями п'ятничним настроєм