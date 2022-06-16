Як повідомляє Politeka.net, телеведучі Володимир Остапчук і Олексій Суханов в прямому ефірі "Вечір з Україною" розійшлися в думках і ледь не посварилися через російську музику, яка все ще не зникла з усіх українських ефірів. Причиною конфлікту між ведучими стали різні погляди на ситуацію.

Ведучі перебивали один одного, намагаючись всіма силами довести свою точку зору. Так, Олексій Суханов вважає, що потрібно було ще в 2014 році, коли анексували Крим, закрити кордони для російських зірок.

"Якби з 2014 року на кордонах не пропускали Кіркорових, Баскових та інших росіян, цього б не було. А тим часом всі їхні пісні звучали на українських радіостанціях, були в українському ефірі", - зауважив Олексій.

На це Володимир Остапчук йому відповів, що в першу чергу винні самі українці, які продовжували ходити на концерти російських зірок, а потрібно було їх бойкотувати і показати, що їм в Україні немає місця.

При цьому Суханов не погодився і заявив, що винна тодішня влада, яка заробляла в рф і не закривала кордонів для російських зірок. "Давайте, звинувачуйте простих людей", - обурено додав Суханов.

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