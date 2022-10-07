53-річна знаменита актриса та співачка Дженніфер Лопес вирішила показати в Інстаграм на сайті косметичного бренду, якими процедурами захоплюється, щоб позбутися зморшок. На цей раз вона не приховувала обличчя під косметикою, але здивувала фанатів.
«Нарешті новий бустер підтягує, освітлює і зволожує шкіру, щоб ви могли сяяти з упевненістю. #світитися з упевненістю. Нам не терпиться почути, як вам це подобається» - заявила Лопес.
У сет відповіли і її перетворення, і сам ролик: «Ааа мені треба!; Ясссі! ✨🤍 - така рада цьому!; Приголомшливо 👏; Дивно!; Не можу дочекатися цього! 💙; 🔥Дивно; Ідеально 😍; Як чудово!; Я хочу це 😍; Я готовий світитися 👑; Моя дівчинка світиться!».
Також Лопес зацікавила новими кадрами - трейлером майбутнього фільму, в якому зобразила дещо новий для себе образ.
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В Інстаграм артистка представила офіційний трейлер та постер до романтичного комедійного бойовика "Моє піратське весілля", який вийде на стрімінговому сервісі вже в новому році в січні.
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