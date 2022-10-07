53-летняя знаменитая актриса и певица Дженнифер Лопес решила показать в Инстаграм на сайте косметического бренда, какими процедурами увлекается, чтобы избавиться от морщин. В этот раз она не скрывала лицо под косметикой, но удивила фанатов.
«Наконец-то, новый бустер подтягивает, осветляет и увлажняет кожу, чтобы вы могли сиять с уверенностью. #светиться с уверенностью. Нам не терпится услышать, как сильно вам это нравится» - заявила Лопес.
В сет ответили и на ее преображение, и на сам ролик: «Ааа мне нужно!; Ясссс! ✨🤍 - так рада этому!; Потрясающе 👏; Удивительно!; Не могу дождаться этого!💙; 🔥Удивительно; Идеально 😍; Как здорово!; Я хочу это 😍; Я готов светиться 👑; Моя девочка светится!».
Также Лопес заинтриговала новыми кадрами - трейлером грядущего фильма, в котором изобразила несколько новый для себя образ.
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В Инстаграм артистка представила официальный трейлер и постер к романтическому комедийному боевику "Моя пиратская свадьба", который выйдет на стриминговом сервисе уже в новом году в январе.
Напомним, "Приятная неожиданность": Могилевская в блестящем пиджаке с декольте заинтриговала украинцев.
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