Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівне фото, де показала, як ніжиться на сонці серед карпатських гір.

Як видно, на новій фотографії Даша зображена на залитому сонцем балкончику з приголомшливим краєвидом на гори, вона присіла на стільчик і закинула ногу на ногу. Перед камерою дівчина з'явилася у білому світшоті з написом "KYIV" та теплих шкарпетках, при цьому немає ні штанів, ні спідниці. Волосся Даші недбало укладено, а на обличчі легкий макіяж та сонний вигляд.

У підписі до публікації Квіткова напсіала: "Київ – це в серці. На мені лімітований світшот. Дроп "NO EAST, NO WEST - MY HOME IS BEST", присвячений містам України. знаходився: на сході, заході, за кордоном чи в Україні – всі ми знаємо – краще вдома. Яке місто у вас у серці?".

Шанувальники не пройшли повз і тут же почали коментувати нове фото дівчини: "Дніпро", "Маріуполь", "Донецьк", "Івано-Франківськ", "Клас! Сонячно так", "Чернігів", "Харків", "Київ та Львів", "Луганськ", "Херсон", "Класний світшот", "Рівне", "Черкаси", "Запоріжжя", "Мелітополь", "Миколаїв", "Кременчук", "Чернівці".

Нагадаємо, "За моїм ескізом": Денисенко з "Кріпосної" похвалилася незвичайною прикрасою.

Як повідомляла Politeka, "Мріяла з дитинства": Зарицька з KAZKA розповіла, як потрапила до Нью-Йорка і що задумала там зробити.

Також Politeka писала, що "Така красуня": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний образ серед карпатських гір, фото.