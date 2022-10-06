Популярна українська актриса та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко, чоловік якої Андрій Федінчик з початку війни служить у ЗСУ, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне відео, де поблизу показала свій незвичайний образ, який обрала для вечора читання віршів у Львові.

Як відомо, під час війни Наталка почала проводити заходи, на яких збирає глядачів та читає для них вірші. І якщо раніше вона організовувала такі зустрічі лише у Києві, то тепер зібрала зал і у Львові. У своєму мікроблозі зірка раніше показала кадри з самого вечора, а тепер вирішила показати свій незвичайний образ на цьому заході.

Як видно, на новому відео Наталку знято в красивій осінній локації, вона крутиться перед камерою, демонструючи вбрання. На ній біла тепла сукня цікавої текстури, яку вона доповнила унікальною прикрасою з намистин, що створювалася її задумом. Доповнює образ стильний світлий капелюшок, волосся актриси розпущене і красиво укладене, а на обличчі акуратний макіяж.

У підписі до публікації Денисенко написала: "Стільки компліментів від вас за цей образ. Мені дуже подобається бути стилістом для самої себе, на всі заходи я вибираюся сама. Цю стильну прикрасу зробила для мене неймовірно талановита ... за моїм ескізом. Капелюшок від ... розшила перлами також вона. Макіяж ...".

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