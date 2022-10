Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательное фото, на котором показала, как нежится на солнце среди карпатских гор.

Как видно, на новой фотографии Даша запечатлена на залитом солнцем балкончике с потрясающим видом на горы, она присела на стульчик и закинула ногу на ногу. Перед камерой девушка пояивлась в белом свитшоте с надписью "KYIV" и теплых носочках, при этом нет ни штанов, ни юбки. Волосы Даши небрежно уложены, а на лице легкий макияж и сонный вид.

В подписи к публикации Квиткова напсиала: "Киев – это в сердце. На мне лимитированный свитшот. Дроп "NO EAST, NO WEST - MY HOME IS BEST", посвященный городам Украины. С какого бы уголка страны ты ни был и где бы сейчас ни находился: на востоке, западе, за границей или в Украине – все мы знаем – лучше дома. Какой город у вас в сердце?".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новое фото девушки: "Днепр", "Мариуполь", "Донецк", "Ивано-Франковск", "Класс! Солнечно так", "Чернигов", "Харьков", "Киев и Львов", "Луганск", "Херсон", "Классный свитшот", "Ровно", "Черкассы", "Запорожье", "Мелитополь", "Николаев", "Кременчуг", "Черновцы".

Напомним, "По моему эскизу": Денисенко из "Крепостной" похвасталась необычным украшением.

Как сообщала Politeka, "Мечтала с детства": Зарицкая из KAZKA рассказала, как попала в Нью-Йорк и что задумала там сделать.

Также Politeka писала, что "Такая красотка": Квиткова из "Холостяка" выгуляла стильный образ среди карпатских гор, фото.