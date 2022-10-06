Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна і народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала кілька кадрів, на яких показала стильний образ та похвалилася черговою подорожжю.

Як видно, на нових знімках Дашу зображено на парковці біля чорного автомобіля, схоже, вона щойно приїхала. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – на ній широкі світлі джинси, світлий светр та модна сіра курточка, а завершують цибулю масивні кроси. Волосся дівчини розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Daria in shayan". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію блогерки: "Який класний переклад", "Переклад – бомба. Усміхніться і співайте", "А фото дуже красиве", "А переклад вогонь", "Краса!", "Красиво!", "Боже , улюблений Шаян, обожнюю всім серцем", "Була в Шаяні. Прекрасне місце. Хороші бази відпочинку", "Як завжди, вогонь", "Щиро раді вітати вас на Закарпатті", "Така красуня", "Красива", "Така красуня" ".

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