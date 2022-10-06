Популярна українська співачка та солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька, яка з початку війни разом зі своїм колективом активно гастролює з благодійними концертами на підтримку України, часто ділиться яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Саша виклала незвичайні кадри зі своєї подорожі до Нью-Йорку та анонсувала концерти в Америці.

Як видно, на нових фотографіях Олександра з'явилася у різних локаціях та образах. Так, на одному зі знімків артистку знято біля будівлі з українською символікою і сама тримає за спиною розгорнутий український прапор. Також співачка показала свої фото з прогулянок та незвичайну архітектуру Нью-Йорка.

А у підписі до публікації Зарицька поділилася своїми враженнями: "Місто, про яке я мріяла з дитинства. Енергія, що закохала з першої подорожі. Люди, які співали разом з нами під час минулого туру! В Нью-Йорку я знайшла сили й підтримку в момент окупації мого будинку у Київській області. Тут змогла розповісти світу про те, що коїться вдома. Тут — розпочнеться наш NORTH AMERICAN TOUR’22. Зараз, як ніколи, важливо підтримувати своїх, єднатись, дарувати тепло та відчуття дому, навіть за тисячі км від дому. Посилання на квитки у шапці профілю".

Нагадаємо, "У дзеркалі не побачиш…": Каменських чесно розповіла, що з нею відбувається під час війни.

Як повідомляла Politeka, "Давай частіше так": Дорофєєва відкрила декольте і подражнила фанатів, відео.

Також Politeka писала, що "Така я собі подобаюся": Білик показала фото з Америки та здивувала зізнанням.