Популярна українська телеведуча, інфлюенсер та блогер Леся Нікітюк, яка нещодавно відновила зйомки свого тревел-шоу та їздить українськими містами, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала чарівне фото з Дніпра та присвятила свою посаду прифронтовим містам.

На новій фотографії Леся зображена на прогулянці по Дніпру серед висоток. Перед камерою вона з'явилася у стильному образі – вузьких світлих джинсах та світшоті з написом DNIPRO, а на її плечі висить модна чорна сумочка. Волосся телезірки розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до фотографії Нікітюк написала: "Нещодавно Ле Маршрутка побувала у Дніпрі. У місті, яке прийняло до себе тисячі вимушених переселенців зі сходу. Мене вразили люди, які там живуть. Вони не впадають у відчай, вони не бояться ворога, вони вірять тільки у перемогу. На мені вдягнутий світшот із лімітованого дропу «NO EAST, NO WEST – MY HOME IS BEST», присвячений містам України. Саме цим постом я хочу підтримати кожне прифронтове місто, яке кожен день потерпає від обстрілів, та кожного вимушеного переселенця, який хоче повернутись додому. Адже усі ми знаємо – найкраще це бути вдома".

Користувачі відразу почали коментувати нове фото зірки, щоправда, деякі її не відразу впізнали, а інші зазначили, що в місті щось трапилося, адже приїхала до них не лише Леся. "Що в нас трапилося? Леся в Дніпрі та Тищенку теж", "Яке гарне", "Прекрасне місто! Нехай життя в ньому буде мирним!", "Красуня", "Не впізнала", "Красуня на тлі красивого і сильного міста" , - пишуть у коментарях.

