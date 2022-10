Популярная украинская телеведущая, инфлюэнсер и блогер Леся Никитюк, которая недавно возобновила съемки своего тревел-шоу и ездит по украинским городам, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила очаровательное фото из Днепра и посвятила свой пост прифронтовым городам.

На новой фотографии Леся запечатлена на прогулке по Днепру среди высоток. Перед камерой она пояивлась в стильном образе – узких светлых джинсах и свитшоте с надписью DNIPRO, а на ее плече висит модная черная сумочка. Волосы телезвезды распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Никитюк написала: "Недавно Ле Маршрутка побывала в Днепре. В городе, принявшем к себе тысячи вынужденных переселенцев с востока. Меня поразили люди, живущие там. Они не отчаиваются, они не боятся врага, они верят только в победу! На мне одет свитшот из лимитированной дропа "NO EAST, NO WEST – MY HOME IS BEST", посвященный городам Украины. Именно этим постом я хочу поддержать каждый прифронтовой город, который каждый день подвергается обстрелам, и каждому вынужденному переселенцу, который хочет вернуться домой. Ведь все мы знаем – лучше всего быть дома".

Пользователи тут же принялись комментировать новое фото звезды, правда, некоторые ее не сразу узнали, а другие отметили, что в городе что-то случилось, ведь приехала к ним не только Леся. "Что у нас случилось? Леся в Днепре и Тищенко тоже", "Какая красивая", "Прекрасный город! Пусть жизнь в нем будет мирной!", "Красотка", "Не узнала", "Красавица на фоне красивого и сильного города", - пишут в комментариях.

