Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк любить спілкуватися з користувачами мережі та ділитися з ними корисними порадами та моментами зі свого життя. При цьому вона зізналася, що давно виробила імунітет проти критики в мережі та просто намагається не читати коментарі.

На нових кадрах у своєму Instagram-stories нотаріус показала свій звичний ранок.

Відео починається з того, що Христина включає душ. Далі у кадрі з'являється і сама дружина ведучого Володимира Остапчука в одному рушнику та з пучком на голові. Вона вмивається та клеє патчі під очі.

Пізніше дівчина перевдягається, снідає та п'є вітаміни, запиваючи склянкою води з лимоном. Горняк обов'язково наносить крем на обличчя і робить легкий ледь помітний макіяж.

Цього ранку вона вибрала вбрання в стилі кежуал, який складався зі світлого оверсайзу светра в смужку, чорних класичних штанів і лоферах на невеликому каблучці.

Свій образ Христина Горняк доповнила годинником на зап'ястя та невеликими сережками. Крім того, на плечі вона накинула шкіряний піджак і вибрала бежевий капелюшок із широкими полями.

"Мій ранок у 29 секундах", - підписала кадри Христина Горняк, на яких видно, що жизочка під'їхала

Нагадаємо, що дружина Остапчука показала своє справжнє кохання далеко від чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука у міні заворожила фігуркою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука в невагомому одязі віддалася насолоді з келихом у руці.