Как сообщает Politeka.net, жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк любит общаться с пользователями сети и делиться с ними полезными советами и моментами из своей жизни. При этом она призналась, что давно выработала иммунитет против критики в сети и просто старается не читать комментарии.

На новых кадрах в своем Instagram-stories нотариус показала свое привычное утро.

Видео начинается с того, что Кристина включает душ. Дальше в кадре появляется и сама жена ведущего Владимира Остапчука в одном полотенце и с пучком на голове. Она умывается и клеет патчи под глаза.

Позже девушка переодевается, завтракает и пьет витамины, запивая стаканом воды с лимоном. Горняк обязательно наносит крем на лицо и делает легкий едва заметный макияж.

В это утро она выбрала наряд в стиле кежуал, который состоял из светлого оверсайз свитера в полоску, черных классических брюк и лоферах на небольшом каблучке.

Свой образ Кристина Горняк дополнила часиками на запьястье и небольшими сережками. Кроме того, на плечи она набросила кожаный пиджак и выбрала бежевую шляпку с широкими полями.

"Мое утро в 29 секундах", - подписала кадры Кристина Горняк, на которых видно, что жизочка подьехала

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.