Дві моделі зі світовими іменами Ратаковські та Хадід вміють привертати увагу на показах.

Як повідомляє Politeka.net, відома американська модель Емілі Ратаковські та всесвітньо відома модель Белла Хадід викликали бурхливу реакцію в мережі на тижні моди в Парижі. Дівчат вирішили порівняти у мережі.

Белла Хадід пройшлася в простому образі в чорних тонах і досить маленьким топіком привернула увагу до фігури. Вбрання не приховувало струнких вигинів моделі, а розкутість сподобалася фанатам.

А ось Емілі Ратаковськи з'явилася в такому ж маленькому топіку та міні-спідниці, лише у бежевих тонах. Вона пройшлася на подіумі вкотре довела, що виглядає чудово та швидко повернула образ, як і до народження сина.

«Гілочки ноги 🔥😍; Белла ❤️🔥; Емілі!; Белла Хадід 🔥; Гілочки!;Люблю Міу Міу 😍; Белла виглядає найкраще, 2-а Емілі; Белла королева ❤️модель ❤; Белла завжди 🔥; Чорт би забрав цю прогулянку 😍; Наша королева!; Белла протягом усього життя; Не зовсім будь-який; Ха-ха-ха, спам, тільки Белла Хадід; Емілі гарна, але боже мій, вона не може ходити» - пишуть у мережі.

Раніше сукня з рідкої бавовни, яка наноситься відразу на шкіру, вразила мережу. На тижні моди у Парижі продемонстрували новинку, яку нанесли на оголене тіло Белли Хадід.

Так, Хадід, яка закривала шоу, з'явилася на подіумі в одній білизні. Спочатку всі вирішили, що це якийсь боді-арт — але нічого подібного: фарба застигла і перетворилася на справжню сукню.

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