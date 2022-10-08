Две модели с мировыми именами Ратаковски и Хадид умеют привлекать внимание на показах.

Как сообщает Politeka.net, известная американская модель Эмили Ратаковски и всемирно известная модель Белла Хадид вызвали бурную реакцию в сети на неделе моды в Париже. Девушек решили сравнить в сети.

Белла Хадид прошлась в простом образе в черных тонах и довольно маленьком топиком привлекла внимание к фигуре. Наряд не скрывал стройные изгибы модели, а раскованность понравилась фанатам.

А вот Эмили Ратаковски появилась в таком же маленьком топике и мини-юбке, только в бежевых тонах. Она прошлась на подиуме в очередной раз доказала, что выглядит превосходно и быстро вернула образ, как и до рождения сына.

«веточки ноги 🔥😍; Белла ❤️🔥; Эмили!; Белла Хадид 🔥; Веточки!;Люблю Миу Миу 😍; Белла выглядит лучше всех, 2-я Эмили; Белла королева ❤️модель ❤; Белла всегда 🔥; Черт бы побрал эту прогулку 😍; Наша королева!; Белла на всю жизнь; Не совсем любой; Ха-ха-ха, спам, только Белла Хадид; Эмили красивая, но боже мой, она не может ходить» - пишут в сети.

Ранее платье из жидкого хлопка, которое наносится сразу на кожу, поразило сеть. На неделе моды в Париже продемонстрировали новинку, которую нанесли на обнаженное тело Беллы Хадид.

Так, Хадид, которая закрывала шоу, появилась на подиуме в одном белье. Сначала все решили, что это какой-то боди-арт — но ничего подобного: «краска» застыла и превратилась в настоящее платье.

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