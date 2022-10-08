Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка нещодавно заявила про розлучення з Володимиром Дантесом. Після цього зірка вже встигла показати свого нового бойфренда – Мишу Кацуріна. Не забуває Надя і про Тікток, де активно веде свою сторінку. А цього разу співачка опублікувала відео, де показала реакцію на своїх хейтерів.

"Моя реакція на хейтерів", – підписала Надя відео, де широко посміхалася.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неперевершена українка", "Красуня, цікаво, як у такої красуні можуть бути хейтери, як на мене ти найкраща", "Так, читати коментарі хейтерів та ще забава", "На кліпі Думи скоро буде 20 мільйонів", "Надь, ти хоч колись розлучаєшся з латте", "Ой, так, а потім смієшся 2 години", "Твоя посмішка, це просто щось", "Я думала, буде фіолетовий фільтр, типу мені мені фіолетово", "Надя, ти часом її з Голлівуду?", "Неперевершена Надя, як її можна хейтить", "Надя просто краш".

Нагадаємо, Дорофєєву дорікнула Ілона Маска, який відзначився новим постом про Україну

А ще Politeka писала, що Дорофєєва показала цілу серію своїх архівних фото та вразила українців

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва ефектно представила свій перший україномовний альбом



