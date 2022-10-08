Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно заявила о разводе с Владимиром Дантесом. После этого звезда уже успела показать своего нового бойфренда - Мишу Кацурина. Не забывает Надя и о ТикТок, где активно ведет свою страничку. А в этот раз певица опубликовала видео, где показала реакцию на своих хейтеров.
"Моя реакция на хейтеров", - подписала Надя видео, где широко улыбалась.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Непревзойденная украинка", "Красотка, интересно, как у такой красотки могут быть хейтеры, как по мне ты самая лучшая", "Да, читать комменты хейтеров та еще забава", "На клипе Думы скоро будет 20 миллионов", "Надь, ты хоть когда-то расстаешься с латте", "Ой, да, а потом смеешься 2 часа", "Твоя улыбка, это просто что-то", "Я думала, будет фиолетовый фильтр, типа мне мне фиолетово", "Надя, ты временем нее из Голливуда?", "Непревзойденная Надя, как ее можно хейтить", "Надя просто краш".
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