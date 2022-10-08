Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева - известная украинская певица, которая не так давно заявила о разводе с Владимиром Дантесом. После этого звезда уже успела показать своего нового бойфренда - Мишу Кацурина. Не забывает Надя и о ТикТок, где активно ведет свою страничку. А в этот раз певица опубликовала видео, где показала реакцию на своих хейтеров.

"Моя реакция на хейтеров", - подписала Надя видео, где широко улыбалась.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Непревзойденная украинка", "Красотка, интересно, как у такой красотки могут быть хейтеры, как по мне ты самая лучшая", "Да, читать комменты хейтеров та еще забава", "На клипе Думы скоро будет 20 миллионов", "Надь, ты хоть когда-то расстаешься с латте", "Ой, да, а потом смеешься 2 часа", "Твоя улыбка, это просто что-то", "Я думала, будет фиолетовый фильтр, типа мне мне фиолетово", "Надя, ты временем нее из Голливуда?", "Непревзойденная Надя, как ее можно хейтить", "Надя просто краш".

Напомним, Дорофеева упрекнула Илона Маска, который отличился новым постом об Украине

А еще Politeka писала, что Дорофеева показала целую серию своих архивных фото и поразила украинцев

Также Politeka писала, что Надя Дорофеева эффектно представила свой первый украиноязычный альбом



