Как сообщает Politeka.net, Илон Маск открыл какой-то портал в ад и уже не может остановиться и пишет глупые посты, которые касаются войны в Украине. Тем временем российские военные обстреляли Запорожье. Россияне выпустили семь ракет в центр города. Попали в жилые дома.
Украинская певица Надежда Дорофеева показала в Instagram фото разрушенной многоэтажки и попросила показать кадр Маску, чтобы он наконец-то заткнулся и перестал писать тексты, пропитанные российской пропагандой.
Надя Дорофеева напомнила, что Запорожье путин уже считает частью россии, при этом город не оккупирован и каждый день россияне его обстреливают.
"Как же они за*бали. Как тебе такое Илон Маск? Запорожье - большой украинский город. Который один президент без референдума (он тут невозможен - город не находится в оккупации) присоединил к своей стране. А уже сегодня (как и все время до этого) гасит на рассвете своими ракетами и бомбами", - написала Надежда Дорофеева.
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В частности, теперь Маск зачем-то начал демонстрировать карты электоральных предпочтений украинцев за 2012 год, а потом и вовсе начал путаться в показаниях.
Когда Маску показали карту с итогами последнего голосования за 2019, где Херсонская и Запорожские области отдали предпочтение партии Зеленского, бизнесмен начал писать, мол, "не, ну может они и не хотят в россию, их аннексировали, чтоб создать водный коридор в Крым". Кроме того, он зачем-то написал, что "война - это высший суд".
Напомним, что новый бойфренд Дорофеевой показал певицу в "наряде Евы".
Как сообщала Politeka, Дорофеева откровенно рассказала о своем состоянии и чем она лечится.
Также Politeka писала, что Дорофееву потряс обстрел оккупантов по гуманитарной колонне, 25 украинцев погибли.