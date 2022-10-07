Українська співачка Тіна Кароль на зустрічі з українськими захисниками була зворушена вчинком маленького хлопчика.

Українська співачка Тіна Кароль учора емоційно зустрілася зі звільненими із полону бійцями полку "Азов", а також розповіла, наскільки для неї це було важливо. Під час бесіди Тіна поспілкувалася і з дітьми, один із хлопчиків розстрогав зірку до сліз.

У мережі одразу ж обговорили, як на зустрічі для Тіни Кароль дитина вирішила заспівати уривок із пісні. Сама артистка трепетно ​​підійшла до моменту і сама не змогла стримати емоцій.

Нагадаємо, що зірка одна виховує сина Веніаміна після смерті чоловіка через хворобу і завжди намагається тримати подалі дитину від світської суєти.

«Маленький хлопчик заспівав для Тіни ❤️🇺🇦; це дуже мило 😍; Це найкраще 💙;Як зворушливо, таке маленьке Сонечко, нехай вас Бог береже, нехай буде мир на землі навіки Амінь ❤; Маленькому хлопчику поталанило. Тіна Кароль просто Богиня».

«Раніше шукали героїв у блокбастерах, і сьогодні вони тут, перед вами, герої справді серед нас! Українські військові полки "Азов" – це справжні Атланти, які тримають на своїх плечах безпеку нашої держави», - висловилася в інтерв'ю Кароль.

У себе в телеграм також додала: «Я ревіла всю нашу зустріч з ними! Нехай здохнуть наші вороги, як роса на сонці. Бо колір нації має народжувати новий колір, а не гинути. Вільні, непокірні! Все буде Україна».

Також повідомлялося, що Тіна Кароль більше не співає російською.

Крім того, Politeka писала, що Кароль без макіяжу і в домашньому одязі наважилася показати справжню себе.

Також нагадаємо, що Кароль несподівано висловилася про будинок і зізналася, чи думає про нього за кордоном .