Украинская певица Тина Кароль вчера эмоционально встретилась с освобожденными из плена бойцами полка "Азов", а также рассказала, насколько для нее это было важно. Во время беседы Тина пообщалась и с детьми, один из мальчиков расстрогал звезду до слез.

В сети сразу же обсудили, как на встрече для Тины Кароль ребенок решил спеть отрывок из песни. Сама артистка трепетно подошла к моменту и сама не смогла сдержать эмоций.

Напомним, что звезда одна воспитывает сына Вениамина после смерти супруга из-за болезни и всегда старается держать подальше ребенка от светской суеты.

«Маленький мальчик спел для Тины ❤️🇺🇦; это очень мило😍; Это лучше всего 💙;Как трогательно, такое маленькое Солнышко, пусть вас Бог бережет, да будет мир на земле навеки Аминь ❤; Маленькому мальчику повезло. Тина Кароль просто Богиня».

«Раньше искали героев в блокбастерах, и сегодня они здесь, перед вами, герои действительно среди нас! Украинские военные полка "Азов" – это настоящие Атланты, которые держат на своих плечах безопасность нашего государства» - высказалась в интервью Кароль.

У себя в Телеграмм на также добавила: «Я ревела всю нашу встречу с ними! Пусть сдохнут наши враги, как роса на солнце. Ибо цвет нации должен рождать новый цвет, а не гибнуть. Свободные, непокорные! Все будет Украина».

Также сообщалось, что Тина Кароль больше не поет на русском.

Кроме того, Politeka писала, что Кароль без макияжа и в домашней одежде отважилась показать настоящую себя.

Также напомним, что Кароль неожиданно высказалась о доме и призналась, думает ли о нем за границей .