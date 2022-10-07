Як повідомляє Politeka.net , популярна українська співачка Злата Огневич щодня у соціальних мережах показує своє життя та різні моменти з трудових буднів. Артистка цього разу вирішила показати і про деякі мінуси, які з нею відбуваються.

Зараз після відпустки артистка почала працювати над новими проектами та почала показувати активніше свої поїздки до студії та роботи над композиціями. Не обходиться і без випадковостей:

«Сьогодні я забула у таксі телефон. Уго врятувала вчителька та водій. А так цілком потрапив би на Караваєві дачі і все. Мабуть, щось хороше я таки роблю у цьому житті.

Також ось готуємо новий проект разом. Було непросто давати інтерв'ю та вивертати душу. Знову…» - зізналася Злата.

«Дякую всім за компліменти! Так, я трохи упорядкувала своє волосся, на це пішло 1,5 роки. Обіцяю собі, після того, що вже пройшла, і вам ніколи не буду більше білявкою! У моєму випадку це неможливо.

Шість місяців білявкою і через півроку волосся почало сильно ламатися. І мені довелося певний час носити систему заміщення. Ось вона! Система з азіатського волосся! Артисти часто надягають таку систему «заміщення», щоб зберегти своє волосся» - висловилася Злата.

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