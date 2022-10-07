Украинская певица Злата Огневич призналась, что даже у нее бывают сложные эмоциональные дни.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Злата Огневич каждый день в социальных сетях показывает свою жизнь и разные моменты из трудовых будней. Артистка в этот раз решила показать и о некоторых минусах, которые с ней происходят.

Сейчас после отпуска артистка начала работать над новыми проектами и стала показывать более активно свои поездки в студию и работу над композициями. Не обходится и без случайностей:

«Сегодня я забыла в такси телефон. Уго спасла учительница и водитель. А так вполне бы попал на Караваевые дачи и все. Вероятно, что-то хорошее я таки делаю в этой жизни.

Также вот готовим новый проект вместе. Было непросто давать интервью и выворачивать душу. Опять…» - призналась Злата.

«Спасибо всем за комплименты! Да, я немного привела в порядок свои волосы, на это ушло 1,5 года. Обещаю себе, после того, что уже прошла, и вам – никогда не буду больше блондинкой! В моем случае это невозможно.

Шесть месяцев блондинкой и спустя полгода волосы начали сильно ломаться. И мне пришлось определенное время носить систему замещения. Вот она! Система из азиатских волос! Артисты часто надевают такую систему «замещения», чтобы сохранить свои волосы» - высказалась Злата.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.