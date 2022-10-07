Популярна українська співачка Камалія, яка багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала миле фото із чоловіком та здивувала образом у військовій формі.

Як видно, на фотографії Камалія та Мохаммад знято в цікавій локації, вони обнялися і мило посміхаються. Перед камерою співачка з'явилася у незвичайному комплекті військової форми, із чорною сумочкою на поясі. Її волосся зібране у високий хвіст, а на обличчі легкий макіяж. Чоловік артистки позує за повного параду – у стильному костюмі-трійці з білою сорочкою.

У підписі до публікації Камалія написала: "Навіть жінка форми потребує захисту та підтримки чоловіка! Дякую тобі, коханий, за все, що ти робиш для моєї України! А ви вже бачили наше нове відео з @paulhank1? Посилання в шапці профілю".

Шанувальники відразу почали коментувати нове фото зірки: "Дякую вам за підтримку! Війна, як лакмус, показала хто є хто!", "Дякую, що ви є! Класні, нехай зберігає Бог", "І ми всі українці дуже вдячні вашій родині за вагому допомогу нашій державі", "А ми дякуємо вашій родині за все, що ви робите для України, для захисників. І насамперед за те, що ви справжня українка – на справах і в серці".

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