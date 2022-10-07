Колишня дружина Потапа Ірина Горова, яка є співзасновницею продюсерського центру Mozgi Entertainment, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу знаменитість поділилася кадром із креативного простору у Києві, куди з 1 вересня переїхала її команда Mozgi Group.
На новій фотографії Ірина зображена в незвичайній локації цього креативного простору, а за її спиною видно одного із співробітників компанії. Видно, що вони весело проводять час, і це не дивно, оскільки Іра у захваті від переїзду.
У підписі до публікації Горова розповіла: "Кілька років тому, я мала нагоду відвідати офіс Amazon у Seatle, який мені презентував мій брат, розказавши про всі нюанси й переваги креативного простору. І тоді я загадала, що хочу знайти схожий простір у Києві та розмістити там нашу команду. Працюючи з творчими людьми я точно знаю, що настрій, довкілля, атмосфера дуже важливі для створення потужних проєктів. Тож мрій, загадуй конкретні бажання і вони здійсняться".
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