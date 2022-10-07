Популярна українська співачка, а тепер ще й актриса театру Наталія Могилевська, яка з початку війни залишається в Україні і часто виступає з підтримкою волонтерських та благодійних ініціатив, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка показала афішу та розповіла про презентацію своєї моновистави в українських містах.
Як відомо, на початку літа Наталія створила та представила публіці у Києві свою моновиставу "Я вдома". Треба сказати, що цей експеримент мав великий успіх і тепер артистка вирішила презентувати виставу і в інших українських містах. У своєму мікроблозі вона опублікувала афішу зі своєю фотографією із заплаканими очима, а у підписі до неї розкрила подробиці майбутнього туру.
"Я вдома" у містах України! Мої дорогі перші дати наших зустрічей з вами. 25. 10 КИЇВ. 23.10 Черкаси. 27.10 Чернівці. 28.10 Кам'янець-Подільський. 29:10 Хмельницький. Квитки із завтрашнього дня у продажу! Київ вже доступний за посиланням у шапці профілю. Ps. В якому місті чекаєте?". Шанувальники відразу почали коментувати публікацію зірки: "У Запоріжжя обов'язково приїжджайте, коли буде безпечно", "Дніпро, дуже чекаємо", "З радістю прийшла б на концерт в Олександрії", "Чекаємо в Києві – квитки вже взяли", "У Миколаєві на вас чекатимемо. Може трохи пізніше, зараз не дуже безпечно, але обов'язково там виступите".
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
"Звучать ідеї аж до виведення військ": Путін втрачає контроль, розкол зростає
"Це фіаско": у розвідці перерахували варіанти неминучої поразки Путіна
Під'їзди перетворилися на руїни, під завалами люди: ворог ударив по центру багатотисячного міста
Нагадаємо, "За моїм ескізом": Денисенко з "Кріпосної" похвалилася незвичайною прикрасою.
Як повідомляла Politeka, "Мріяла з дитинства": Зарицька з KAZKA розповіла, як потрапила до Нью-Йорка і що задумала там зробити.
Також Politeka писала, що "Така красуня": Квіткова з "Холостяка" вигуляла стильний образ серед карпатських гір, фото.