Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое фото с мужем и удивила образом в военной форме.

Как видно, на фотографии Камалия и Мохаммад запечатлены в интересной локации, они обнялись и мило улыбаются. Перед камерой певица пояивлась в необычном комплекте военной формы, с черной сумочкой на поясе. Ее волосы собраны в высокий хвост, а на лице легкий макияж. Муж артистки позирует при полном параде – в стильном костюме-тройке с белой рубашкой.

В подписи к публикации Камалия написала: "Даже женщина в форме нуждается в защите и поддержке мужчины! Спасибо тебе, любимый, за все, что ты делаешь для моей Украины! А вы уже видели наше новое видео с @paulhank1? Ссылка в шапке профиля".

Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Спасибо вам за поддержку! Война, как лакмус, показала кто есть кто!", "Спасибо, что вы есть! Классные, да хранит Бог", "И мы все украинцы очень благодарны вашей семье за ​​весомую помощь нашему государству", "А мы благодарим вашу семью за все, что вы делаете для Украины, для защитников. И в первую очередь за то, что вы настоящая украинка – на делах и в сердце".

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