Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое фото с мужем и удивила образом в военной форме.
Как видно, на фотографии Камалия и Мохаммад запечатлены в интересной локации, они обнялись и мило улыбаются. Перед камерой певица пояивлась в необычном комплекте военной формы, с черной сумочкой на поясе. Ее волосы собраны в высокий хвост, а на лице легкий макияж. Муж артистки позирует при полном параде – в стильном костюме-тройке с белой рубашкой.
В подписи к публикации Камалия написала: "Даже женщина в форме нуждается в защите и поддержке мужчины! Спасибо тебе, любимый, за все, что ты делаешь для моей Украины! А вы уже видели наше новое видео с @paulhank1? Ссылка в шапке профиля".
Поклонники тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Спасибо вам за поддержку! Война, как лакмус, показала кто есть кто!", "Спасибо, что вы есть! Классные, да хранит Бог", "И мы все украинцы очень благодарны вашей семье за весомую помощь нашему государству", "А мы благодарим вашу семью за все, что вы делаете для Украины, для защитников. И в первую очередь за то, что вы настоящая украинка – на делах и в сердце".
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