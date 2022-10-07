Як повідомляє Politeka.net, українські військові продовжують героїчно звільняти рідні землі від російських загарбників. На деокупованих від російських військ територіях місцеві жителі зустрічають українських захисників зі сльозами на очах та багато хто на колінах.

Одним із таких відео поділився український телеведучий Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованому Юрієм Горбуновим відео зняли, як на зустріч львівським десантникам 80-ї бригади зійшлося чи не ціле село Богуславка Харківської області. Люди з прапорами, сльозами та квітами вітали своїх визволителів. Далі всі разом виконали Гімн України та зробили колективне фото на згадку.

"Так наших визволителів зустрічають на звільнених територіях! Слава вам, Збройні Сили України!" - підписав відповідне відео Юрій Горбунов.

У коментарях українці дякують українським захисникам, а також визнають, що такі відео доводять їх до сліз.

"Слава нашим героям", "Слава Україні слава ВСУ!!!!!! Дякуємо вам і пишаємося вами", "Не можу дивитися без сліз, дуже тішуся, що наші люди, незважаючи на все, сьогодні залишаються синами та доньками рідної української землі", "Без сліз не можна дивитися", - пишуть у коментарях.

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