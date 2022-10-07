Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська активно веде Інстаграм та розповідає про себе та свою роботу. Наразі артистка не знімається в нових проектах і практично не працює в театрі із безпеки.

Проте вона намагається допомагати нашим захисникам та працює з волонтерами. Нерідко Ольга розповідає про це у соціальних мережах та показує фото та відеозвіти.

«Поїхали смаколики для наших захисників до Харкова! ✋🏻Дякую фонду stop_crime_foundation та команду serhiikostyra за можливість бути разом у добрих справах!» – написала Ольга.

У мережі підтримали: «Пані Оля, дякую; Наша улюблена Олечка 💐Ви не тільки талановита актриса, гарна жінка, та ще й прекрасна господиня 😮 – це на біс!; Нехай Бог Вас береже ❤️. І всіх нас ❤️; Ольга! Ви людина неймовірної енергії! З великим серцем!; Нехай Бог береже наших рідних чоловіків! 🙏🏻».

Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри жахливої ​​трагедії, яку принесли в рідне для неї місто окупанти.

"Моє рідне Запоріжжя‼️‼️‼️Поки відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Завдяки лікарям - її життя вдалося врятувати. Семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, вони госпіталізовані, серед них одна трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. . Кількість постраждалих може змінюватися", - наголосила Сумська.

Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.

Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала бешкетні кадри з іменинником-чоловіком Віталієм Борисюком.

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