Популярна українська актриса театру та кіно Ольга Сумська активно веде Інстаграм та розповідає про себе та свою роботу. Наразі артистка не знімається в нових проектах і практично не працює в театрі із безпеки.
Проте вона намагається допомагати нашим захисникам та працює з волонтерами. Нерідко Ольга розповідає про це у соціальних мережах та показує фото та відеозвіти.
«Поїхали смаколики для наших захисників до Харкова! ✋🏻Дякую фонду stop_crime_foundation та команду serhiikostyra за можливість бути разом у добрих справах!» – написала Ольга.
У мережі підтримали: «Пані Оля, дякую; Наша улюблена Олечка 💐Ви не тільки талановита актриса, гарна жінка, та ще й прекрасна господиня 😮 – це на біс!; Нехай Бог Вас береже ❤️. І всіх нас ❤️; Ольга! Ви людина неймовірної енергії! З великим серцем!; Нехай Бог береже наших рідних чоловіків! 🙏🏻».
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Це не випадкове влучання": зросла кількість жертв обстрілу багатоповерхівок у центрі Запоріжжя
Нову жорстку заборону запроваджують в Україні з 7 жовтня: що потрібно знати
"Їм кінець": ЗСУ перемелюють останню еліту військ росії, названо, на якому напрямку
"Спочатку стогнав, потім почав хрипіти": очевидці розповіли, як загинув український актор Паша Лі
Раніше на своїй сторінці в Instagram артистка показала кадри жахливої трагедії, яку принесли в рідне для неї місто окупанти.
"Моє рідне Запоріжжя‼️‼️‼️Поки відомо про загибель однієї жінки. Загибель ще однієї людини не підтверджується. Завдяки лікарям - її життя вдалося врятувати. Семеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, вони госпіталізовані, серед них одна трирічна дитина. Рятувальна операція ще триває. . Кількість постраждалих може змінюватися", - наголосила Сумська.
Нагадаємо, Ольга Сумська розповіла про останні моменти життя Руслани Писанки перед трагедією.
Як повідомляла Politeka, Ольга Сумська показала бешкетні кадри з іменинником-чоловіком Віталієм Борисюком.
Також Politeka писала, що Сумська засвітилася у компанії нового "Холостяка": несподіване фото.