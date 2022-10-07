Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская активно ведет Инстаграм и рассказывает о себе и своей работе. Сейчас артистка не снимается в новых проектах и практически не работает в театре из сображений безопасности.

Однако она старается помогать нашим защитникам и работает с волонтерами. Нередко Ольга рассказывает об этом в социальных сетях и показывает фото и видеоотчеты.

«Поехали вкусности для наших защитников в Харьков! ✋🏻Благодарю фонд stop_crime_foundation и команду serhiikostyra за возможность быть вместе в добрых делах!» - написала Ольга.

В сети поддержали: «Пани Оля, спасибо; Наша любимая Олечка 💐Вы не только талантливая актриса, красивая женщина, да еще и прекрасная хозяйка 😮 - это на бис!; Пусть Бог Вас бережет❤️. И всех нас❤️; Ольга! Вы человек невероятной энергии! С большим сердцем!; Пусть Бог бережет наших родных мужчин! 🙏🏻».

Ранее на своей странице в Instagram артистка показала кадры жуткой трагедии, которую принесли в родной для нее город оккупанты.

"Мое родное Запорожье‼️‼️‼️Пока известно о гибели одной женщины. Гибель еще одного человека не подтверждается. Благодаря врачам - ее жизнь удалось спасти. Семь человек получили ранения разной степени тяжести, они госпитализированы, среди них один трехлетний ребенок. Спасательная операция еще продолжается. Количество пострадавших может изменяться", - подчеркнула Сумская.

Напомним, Ольга Сумская рассказала о последних моментах жизни Русланы Писанки перед трагедией.

Как сообщала Politeka, Ольга Сумская показала озорные кадры с именинником-мужем Виталием Борисюком.

Также Politeka писала, что Сумская засветилась в компании нового "Холостяка": неожиданное фото.