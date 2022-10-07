Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка припинила діяльність у Росії та заявила про свою проукраїнську позицію, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала миле фото зі старшою дочкою Євангеліною та звернулася до українських жінок-матерів.

На новій фотографії Світлана обійняла доньку на прогулянці та сфотографувала їх на тлі синього неба. Перед камерою артистка з'явилася в теплій темній кофті, з недбало покладеним волоссям та модними сонцезахисними окулярами. Євангеліна теж у теплій куртці з розпущеним волоссям, вона забавно склала руку в кулак, притискаючись до зіркової мами.

У підписі до публікації Лобода написала: "Сьогодні наші українські дітки стали не за роками дорослими. Те, що вони переживають сьогодні, жоден дорослий навіть не міг собі уявити до 24 лютого. Сьогодні війна щодня забирає у них найважливіше - їхнє дитинство. Його не повернути, його не прожити наново. Найбільше я бажаю, щоб все жахливе залишилося позаду і виявилося страшним сном. Щоб кожна дитина була зі своїми батьками, незважаючи ні на що змогла відчути материнське тепло, турботу, захист і вірила, що її просто люблять, бо вона є. Дорогі жінки, сьогодні вам нелегко і ви мешкаєте найскладніші часи у своєму житті. Переживаєте за всіх. За дітей насамперед. Але наші діти, за всіх часів, надихали та надихають нас на подвиги. Сили нам. І нехай наші милі малюки будуть нашим натхненням жити далі. І йти тільки вперед".

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