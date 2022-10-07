Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое фото со старшей дочерью Евангелиной и обратилась к украинским женщинам-матерям.

На новой фотографии Светлана обняла дочь на прогулке и сфотографировала их на фоне голубого неба. Перед камерой артистка пояивлась в теплой темной кофте, с небрежно уложенными волосами и модными солнцезащитными очками. Евангелина тоже в теплой куртке с распущенными волосами, она забавно сложила руку в кулак, прижимаясь к звездной маме.

В подписи к публикации Лобода написала: "Сегодня наши, украинские детки стали не по годам взрослыми. То, что они переживают сегодня, ни один взрослый даже не мог себе представить до 24 февраля… Сегодня война каждый день отнимает у них самое важное - их детство. Его не вернуть, его не прожить заново. Больше всего на свете я желаю, чтобы все ужасное осталось позади и оказалось страшным сном. Чтобы каждый ребёнок был со своими родителями, несмотря ни на что смог ощутить материнское тепло, заботу, защиту и верил, что его просто любят, потому что он есть. Дорогие женщины, сегодня вам нелегко, и вы проживаете самые сложные времена в своей жизни. Переживаете за всех. За детей, в первую очередь. Но наши дети, во все времена, вдохновляли и вдохновляют нас на подвиги. Силы нам. И пусть наши милые крохи будут нашим вдохновением жить дальше. И идти только вперед".

Напомним, "Я загадала, что хочу": экс-жена Потапа Горовая рассказала о переезде и показала фото.

Как сообщала Politeka, "Очень ждем": Могилевская порадовала украинцев приятной новостью, фото.

Также Politeka писала, что Горбунов наглядно показал, как местные встречают ВСУ на освобожденным территориях: "Без слез нельзя смотреть".