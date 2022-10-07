Як повідомляє Politeka.net, відома українська співачка Злата Огневич з перших днів вторгнення росії дає благодійні концерти та виступає перед захисниками, щоб підняти їхній дух. Крім того, вона опікується волонтерством. При цьому артистка знаходить час для творчості. Так, кілька годин тому на своїй сторінці в Instagram вона опублікувала вірш, який сама написала.

Зворушливі рядки, написані співачкою, вона присвятила всім тим українцям, які ще перебувають у полоні росіян.

Артистка нагадала, що на сьогодні ще тисячі військових та цивільних перебувають у ворожому полоні – серед них медики, вагітні жінки, поранені та інші. Злата Огневич закликала українців не забувати про це та виходити на демонстрації, організовані офіційними спільнотами, адже наша боротьба ще триває.

"Наша боротьба триває на усіх напрямках. Тож, тримаймося, будь-ласонька. Як би зараз важко не було, борімося! Бо ми — ПЕРЕМОЖЕМО", - написала вона.

Вірш Злати Огневич наводимо нижче:

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.

В клітинах бій твоїх гудé.

Коли просили скласти зброю,

Чи залишив надію попри все?



Я уночі звертаюсь до таємних Предків,

У мене так багато вже до них листів.

Благаю дарувати спокій, прóшу,

Аби віднесли до безпечних берегíв.



Я можу все і водночáс не можу

Закликати тебе у сни свої,хоч би на мить,

Пекельно знати, що десь там ворожі

Здавили міцно стіни так, що кров горить!



Та як би сильно не стискали пальці,

В бажанні подолати міць,

В часи зневіри загляни у серце—

Там сила непохитна говорúть.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

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