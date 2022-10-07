Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения россии дает благотворительные концерты и выступает перед защитниками, чтобы поднять их дух. Кроме того, она занимается волонтерством. При этом артистка находит время для творчества. Так, несколько часов назад на своей странице в Instagram, она опубликовала стих, который сама написала.

Трогательные строчки, написанные певицей, она посвтила всем тем украинцам, которые все еще находятся в плену россиян.

Она напомнила, что на сегодняшний день еще тысячи военных и гражданских находятся во вражеском плену - среди них медики, беременные женщины, раненые и другие. Злата Огневич призвала украинцев не забывать об этом и выходить на демонстрации, организованные официальными сообществами, ведь наша борьба продолжается.

"Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, любезная. Как бы сейчас трудно ни было, боремся! Ибо мы – ПОБЕДИМ", - написала она.

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Злата Огневич

Стих Златы Огневич приводим ниже:

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?

Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.

Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої,хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить!

Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорúть.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.