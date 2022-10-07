Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения россии дает благотворительные концерты и выступает перед защитниками, чтобы поднять их дух. Кроме того, она занимается волонтерством. При этом артистка находит время для творчества. Так, несколько часов назад на своей странице в Instagram, она опубликовала стих, который сама написала.

Трогательные строчки, написанные певицей, она посвтила всем тем украинцам, которые все еще находятся в плену россиян.

Она напомнила, что на сегодняшний день еще тысячи военных и гражданских находятся во вражеском плену - среди них медики, беременные женщины, раненые и другие. Злата Огневич призвала украинцев не забывать об этом и выходить на демонстрации, организованные официальными сообществами, ведь наша борьба продолжается.

"Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, любезная. Как бы сейчас трудно ни было, боремся! Ибо мы – ПОБЕДИМ", - написала она.

Стих Златы Огневич приводим ниже:

Герой. Сталевий. Мужній Воїн.

В клітинах бій твоїх гудé.

Коли просили скласти зброю,

Чи залишив надію попри все?



Я уночі звертаюсь до таємних Предків,

У мене так багато вже до них листів.

Благаю дарувати спокій, прóшу,

Аби віднесли до безпечних берегíв.



Я можу все і водночáс не можу

Закликати тебе у сни свої,хоч би на мить,

Пекельно знати, що десь там ворожі

Здавили міцно стіни так, що кров горить!



Та як би сильно не стискали пальці,

В бажанні подолати міць,

В часи зневіри загляни у серце—

Там сила непохитна говорúть.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.