Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Злата Огневич с первых дней вторжения россии дает благотворительные концерты и выступает перед защитниками, чтобы поднять их дух. Кроме того, она занимается волонтерством. При этом артистка находит время для творчества. Так, несколько часов назад на своей странице в Instagram, она опубликовала стих, который сама написала.
Трогательные строчки, написанные певицей, она посвтила всем тем украинцам, которые все еще находятся в плену россиян.
Она напомнила, что на сегодняшний день еще тысячи военных и гражданских находятся во вражеском плену - среди них медики, беременные женщины, раненые и другие. Злата Огневич призвала украинцев не забывать об этом и выходить на демонстрации, организованные официальными сообществами, ведь наша борьба продолжается.
"Наша борьба продолжается по всем направлениям. Итак, держимся, любезная. Как бы сейчас трудно ни было, боремся! Ибо мы – ПОБЕДИМ", - написала она.
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Стих Златы Огневич приводим ниже:
Герой. Сталевий. Мужній Воїн.
В клітинах бій твоїх гудé.
Коли просили скласти зброю,
Чи залишив надію попри все?
Я уночі звертаюсь до таємних Предків,
У мене так багато вже до них листів.
Благаю дарувати спокій, прóшу,
Аби віднесли до безпечних берегíв.
Я можу все і водночáс не можу
Закликати тебе у сни свої,хоч би на мить,
Пекельно знати, що десь там ворожі
Здавили міцно стіни так, що кров горить!
Та як би сильно не стискали пальці,
В бажанні подолати міць,
В часи зневіри загляни у серце—
Там сила непохитна говорúть.
Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".
Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.
Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.