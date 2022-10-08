Популярний грузинський продюсер і шоумен Іраклі Макацарія, який брав участь в українському сезоні "Холостяка" та інших телешоу вітчизняного телебачення, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість показав знімок з подорожі, щоправда, позує на ньому без молодої дружини.

Як відомо, влітку Іраклі одружився і відіграв пишне весілля з молодшою ​​на 17 років дівчиною Лізою Чічуа. Після цього він рідко викладав у соцмережі фото, на яких позує один, більше стало знімків із красунею-дружиною. Однак і цього разу продюсер поділився знімком без Лізи з прогулянки у Палаці Дідіані у Грузії.

На новій фотографії Макацарія знято на території Палацу, він сперся на поросле мохом дерево і з посмішкою дивиться кудись у далечінь. Перед камерою шоумен з'явився у стильному образі – чорних штанах, білій сорочці та кремовому кардигану.

Шанувальники відразу почали коментувати нову фотографію Іраклі: "Як красиво. Все: і фото, і підпис", "Зугдіді", "Дуже красиво", "Іраклі, дуже красивий. Привіт з України", "Такий стильний".

Нагадаємо, "Я загадала, що хочу": екс-дружина Потапа Горова розповіла про переїзд і показала фото.

Як повідомляла Politeka, "Дуже чекаємо": Могилевська порадувала українців приємною новиною, фото.

Також Politeka писала, що Горбунов наочно показав, як місцеві зустрічають ЗСУ на звільнених територіях: "Без сліз не можна дивитися".