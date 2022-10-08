Популярный грузинский продюсер и шоумен Иракли Макацария, который принимал участие в украинском сезоне "Холостяка" и других телешоу отечественного телевидения, чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость показал снимок из путешествия, правда позирует на нем без молодой жены.

Как известно, летом Иракли вступил в брак и отыграл пышную свадьбу с младшей на 17 лет девушкой Лизой Чичуа. После этого он редко выкладывал в соцсети фото, на которых позирует один, больше стало снимков с красоткой-женой. Однако, и в этот раз продюсер поделился снимком без Лизы с прогулки в Дворце Дидиане в Грузии.

На новой фотографии Макацария запечатлен на территории Дворца, он облокотился на поросшее мхом дерево и с улыбкой смотрит куда-то вдаль. Перед камерой шоумен появился в стильном образе – черных брюках, белой рубашке и кремовом кардигане.

Поклонники тут же принялись комментировать новую фотографию Иракли: "Как красиво. Все: и фото, и подпись", "Зугдиди", "Очень красиво", "Иракли, очень красивый. Привет из Украины", "Такой стильный".

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