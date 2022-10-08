Популярна українська блогерка Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина вразила фоловерів новим відео, на якому показала своє п'ятничне дефіле.

У якому ролику Дашу зображено на вулицях Києва, вона пафосно позує, одягаючи сонцезахисні та починаючи крокувати вулицею, тож зйомка виглядає, як справжнє дефіле. Перед камерою блогерка з'явилася у стильній цибулі – на ній короткі чорні шорти, футболка з білим написом та подовжений темно-сірий піджак, а на ногах – прозорі бежеві колготки. Волосся Даші розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Ульянова написала: "П'ятниця, як не крути". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нову публікацію дівчини, засинаючи її компліментами: "Вогонь, дуже круто", "Криворізька красуня! Краща", "Дуже подобаються ваші рілси! Приємно переглядати мені, дівчині, а що вже про чоловіків говорити" , "Даша, запрошую вас на зйомку", "Захоплююсь тобою, ти супер", "Красуня наша", "Бомба", "Клас", "Дуже крута, природна, красуня".

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