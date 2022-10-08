Популярная украинская блогерша Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила фолловеров новым видео, на котором показала свое пятничное дефиле.

В котором ролике Даша запечатлена на улицах Киева, она пафосно позирует, надевая солнцезащитные и начиная шагать по улице, так что съемка выглядит, как настоящее дефиле. Перед камерой блогерша появилась в стильном луке – на ней короткие черные шорты, футболка с белой надписью и удлиненный темно-серый пиджак, а на ногах прозрачные бежевые колготки. Волосы Даши распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и уверенный вид.

В подписи к публикации Ульянова напсиала: "Пятница, как ни крути". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию девушки, засыпая ее комплиментами: "Огонь, очень круто", "Криворожская красавица! Лучшая", "Очень нравятся ваши рилсы! Приятно просматривать мне, девушке, а что уж о мужчинах говорить", "Даша, приглашаю вас на съемку", "Восхищаюсь тобой, ты супер", "Красотка наша", "Бомба", "Класс", "Очень крутая, естественная, красавица".

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