Популярна українська телеведуча та зірка телеканалу "1+1" Соломія Вітвіцька, яка залишилася в Україні та підтримує благодійні ініціативи, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка виклала кумедне фото, яким чудово порадувала шанувальників.

На новій фотографії Соломія знята в цікавій локації. Перед камерою вона з'явилася в стильній небесно-блакитній сукні цікавого фасону, яка підкреслила талію. Її волосся розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка. У руках телезірка тримає гілочку бавовни.

До речі, знімок Соломія виклала напередодні увечері, а вже вранці, 8 жовтня, зранку він заграв новими фарбами на тлі новин про "хлопок" на Кримському мосту. У підписі до публікації Вітвицька написала: "Молоде свято – День бавовни набуло нових смислів завдяки нашим сміливим воїнам. Українці, б'ємося кожен на своєму фронті!".

Шанувальники відразу взялася коментувати нове фото телезірки: "Бавовнятко", "Дуже вже красива", "Принцеса, чарівна", "Соломія тонко натякає, що чекає на росіян", "Найкраща", "Красива красуня", "Потрібно перемогти", " Красуня", "Чарівна та загадкова", "Дуже красива дівчина!", "Красуня".

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