Популярна українська актриса Ксенія Мішина, яка була героїнею першого сезону реаліті-шоу "Холостячка", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу актриса здивувала постом, у якому розповіла про внутрішні зміни та як допомагає змінитися своїм шанувальницям.

За словами Ксенії, вона вже зібрала навколо себе майже 9 тисяч жінок, з якими тепер ділиться своїм досвідом саморозвитку, роботи над собою та медитацій. Однак, як зізналася актриса, починала вона із себе.

"Зараз, як ніколи раніше, я усвідомила всю глибину виразу "Хочеш змінити світ на краще - почни з себе. Тоді ти гарантовано зробиш світ кращим за одну людину". Майже три роки тому я почала змінювати себе. І зараз, в результаті щоденної внутрішньої роботи над собою, зібрала чимало важливої ​​та корисної інформації. з величезною радістю", - поділилася Мишина.

Також вона додала, що щиро радіє, коли читає відгуки вдячних шанувальниць, адже у ці моменти усвідомлює, яку корисну справу вона робить.

"Зараз у нашому челенджі бере участь майже 9000 людей і переважно жінки. А жінки – це життєдайна сила світу з неймовірно потужною та особливою енергією. Саме ця сила здатна дарувати любов, співчуття, добро та милосердя, зцілюючи цей світ від його негативних проявів", - додала актриса.

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