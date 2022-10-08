Відомий ресторатор розповів, без чого не може обійтися на кухні, і що завжди є у нього.

Популярний шеф-кухар, ресторатор та блогер колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який багато років був головним суддею шоу "Майстер Шеф", часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу шоумен виклав незвичайне фото з кухні і розповів, без чого він не може обійтися, коли потрапляє на кухню.

Як видно, на новій фотографії Ектор знято під час приготування чергового кулінарного шедевра. Судячи з кадру, робота вирує, а сам ресторатор неймовірно захоплений процесом.

У підписі до публікації Хіменес-Браво розповів, без чого не може обійтися на кухні: "Без чого на кухні мені ніяково? Гострі ножі, чесне слово, якщо в хаті тупі ножі, я не те що ніяковію — скаженію. Паперові рушники — каюся, залежний. В мене рулони 2 стоїть як мінімум! Велика деревʼяна дошка — це такий мастхев, що я й словами сказати не можу. Вона має бути завбільшки як Миколаївська область, щоб шедеври виходили на автоматі. Ще в мене вдома є шафа, де просто рай для шефів — там посуд для презентацій на всі випадки життя, мільйон піалок різного розміру, які хочеш ножі, прибори, пінцети. А головне, щоб все було на своєму місці, бо коли ручки пателень повернуті не рівно на схід — на балкон ніхто не піде".

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