Популярна українська балерина, багаторічна суддя шоу "Танців зі зірками" та директор Київського хореографічного коледжу Катерина Кухар, яка разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка поділилася незвичайним фото та своїми переживаннями на восьмому місяці війни.

Як видно, на новій чорно-білій фотографії Катя з'явилася у незвичайному образі, без пафосу та гламуру. На ній світла затишна толстовка з капюшоном, який вона накинула на голову, її волосся сховано під капюшоном, а на обличчі легкий макіяж та серйозний вираз.

У підписі до публікації Кухар поділилася своїми думками на восьмому місяці війни: "Ще пів року тому ми рахували кожен день війни в надії, що будемо лічити максимум тижні. Але пішов 8 місяць... І єдине, що залишається сталим — це наша віра у ЗСУ, яка тільки примножується. Цінуємо, чекаємо гарні новини з фронту та віримо".

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