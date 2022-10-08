Артист із перших днів повномасштабного вторгнення рф ризикує своїм життям на фронті і зовсім не очікував, що травмується в тилу. Раніше зірка фільму "Снайпер. Білий ворон" повідомив, що потрапив у ДТП, їдучи на мотоциклі. Аварію спровокував лось, який раптово вибіг на дорогу.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артист розмістив лікарняне фото та розповів про свій стан.

"Так. Ну що, мої любі! Дірки є, дірки ніхто не відміняв. Але хірург – сам бог, тому мені знову пощастило. Як результат – щасливий. Зняли деякі шви. Далі буде. Процес реабілітації не один день, але без того нікуди. Повне відновлення — 6(!!!!!!!) місяців. Дієта, "пабірєч сібя" і т.д. А поки я тойво, мої пацани смажать мокш і далі(жаль, мені теперь смаженого не можна). Але той таке ... Смажити мені ніхто не забороняв👹", — пише Алдошин.

Павло також подякував кожному, хто йому зараз допомогає.

"Ми разом — сила. Нація — як стимул до перемоги. Пutiн — hujло! М**калі — пі**раси. Лосям — дорогу. Все буде, Україна. А у мене... перев'язка⏰⛑️", — додав актор.

Нагадаємо, після ДТП лось втік, мотоцикл актора зазнав серйозних пошкоджень та не підлягає ремонту, а сам Павло після аварії вирушив до лікарні, де медики обстежили його внутрішні органи. Виявилося, що у актора була вражена селезінка.

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