Артист с первых дней полномасштабного вторжения рф рискует своей жизнью на фронте и совсем не ожидал, что травмируется в тылу. Ранее звезда фильма "Снайпер. Белый ворон" сообщил, что попал в ДТП, двигаясь на мотоцикле. Аварию спровоцировал внезапно выбежавший на дорогу лось.

В этот раз на своей странице в Instagram артист разместил больничное фото и рассказал о своем состоянии.

"Так. Ну что, мои дорогие! Дыры есть, дыры никто не отменял. Но хирург – сам бог, поэтому мне снова повезло. Как результат – счастлив. Сняли некоторые швы. Продолжение следует. Процесс реабилитации не один день, но без того никуда. Полное восстановление - 6 (!!!!!!!) месяцев. Диета, "поберечь себя" и т. д. А пока я того, мои пацаны жарят мокш и дальше (жаль, мне теперь жареного нельзя). Но это такое... Жарить мне никто не запрещал 👹", - пишет Алдошин.

Павел также поблагодарил каждого, кто ему сейчас помогает.

"Мы вместе — сила. Нация — как стимул к победе. Путин — hujло! М**кали — пи**расы. Лосям — дорогу. Все будет, Украина. А у меня... перевязка⏰⛑️", — добавил актер.

Напомним, после ДТП лось сбежал, мотоцикл актера получил серьезные повреждения и не подлежит ремонту, а сам Павел после аварии отправился в больницу, где медики обследовали его внутренние органы. Оказалось, что у актера была поражена селезенка.

Напомним, "Мастер Шеф" Клопотенко показал украинцам, чем сейчас занимается.

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