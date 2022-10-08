Як відомо, 7 жовтня, президент Росії відзначав свій ювілей, а рано-вранці 8 жовтня сталося непередбачене - на Кримському мості пролунав потужний вибух і спалахнула пожежа.

Як повідомляють російські ЗМІ, внаслідок «інциденту» рух поїздів та автомобілів мостом зупинили через пошкодження залізничного та автомобільного покриття. На місці працюють екстрені служби Росії.

Український ведучий Володимир Остапчук не пройшов повз і в жартівливій формі відреагував на подію, привітавши кремлівського диктатора з ювілеєм.

«З днем ​​народження, вова!», - позлорадів він і показав відео зруйнованого мосту та пожежі.

Користувачі мережі почали коментувати побачене.

«Я аж підскочила з ліжка», - написала українська актриса Наталка Денисенко та супроводила підпис безліччю вогників.

"Боже, як не випити сьогодні",

"Ви не праві!!! З Ювілеєм!!!!🔥🔥🔥🔥🔥 Мій Крим повертається!!!!!!", - зазначають у мережі.

Нагадаємо, ведучий "Маски" Остапчук повернувся з Канади і кинувся по допомогу до лікарів.

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